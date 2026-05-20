Airbnb oltre gli affitti: ora nell'app anche consegna spesa, deposito bagagli e noleggio auto

(Teleborsa) - Airbnb , la più popolare piattaforma al mondo per affitti brevi, continua ad aggiungere nuove categorie di servizi alla sua app in una spinta all'espansione oltre la prenotazione di appartamenti. Dopo che l'anno scorso ha ampliato l'offerta oltre gli alloggi con il lancio delle Esperienze e dei Servizi (ad esempio per esplorare una città con una guida locale e farsi preparare la cena da uno chef privato), quest'estate aggiunge nuove categorie di servizi per semplificare ogni aspetto del viaggio, integra hotel boutique e indipendenti sulla piattaforma e sta aggiornando l'app con strumenti basati sull'intelligenza artificiale.



"Viaggiare non dovrebbe essere solo comodo. Dovrebbe essere significativo - ha dichiarato Brian Chesky, co-fondatore e CEO di Airbnb - I viaggi migliori ti aiutano a esplorare, imparare e tornare a casa un po' diverso da come sei partito. Questo è ciò che stiamo costruendo in Airbnb. E quest'estate, offriamo alle persone ancora più modi per farlo: da incredibili alloggi e boutique hotel che ricordano lo stile Airbnb, a esperienze indimenticabili durante i Mondiali e servizi che semplificano il viaggio".



Tra i nuovi servizi che gli ospiti possono prenotare su Airbnb quest'anno ci sono: la consegna della spesa (per trovare la spese all'arrivo o ordinarla in qualsiasi momento durante il tuo viaggio, disponibile in oltre 25 città degli Stati Uniti in collaborazione con Instacart); il trasferimento da e per l'aeroporto (disponibile in oltre 160 città in tutto il mondo); deposito bagagli (oltre 15.000 punti di deposito in 175 città); noleggio auto (con auto a noleggio direttamente nell'app).



Tra le novità più impattanti, Airbnb porterà quest'estate migliaia di hotel boutique e indipendenti sulla piattaforma. Gli ospiti possono trovare hotel in 20 destinazioni di punta in tutto il mondo, tra cui New York, Parigi, Londra, Madrid, Roma e Singapore, con altre città in arrivo nel corso dell'anno. Ogni hotel è selezionato da Airbnb per la sua posizione, il design e l'ospitalità.



Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, tra le novità ci sono: l'evidenziazione delle recensioni tramite AI (i modelli sintetizzano le recensioni per ogni annuncio ed evidenziano gli aspetti più interessanti, come la posizione, i servizi, l'idoneità per le famiglie e altro); il confronto basato sull'AI (è possibile salvare le case nella lista dei desideri e una nuova visualizzazione di confronto fornisce un riepilogo generato dall'AI per ogni casa; sarà disponibile entro la fine dell'anno); l'itinerario condiviso (una nuova mappa nella scheda Viaggi mostra a tutti i partecipanti a un viaggio le prenotazioni insieme a ristoranti, esperienze e attività nelle vicinanze); connessioni e mappa di viaggio (è possibile aggiungere amici e familiari come connessioni, quindi usare la nuova mappa di viaggio per vedere dove sono stati su Airbnb e dove andranno prossimamente; disponibile entro la fine dell'estate); assistenza clienti basata sull'AI (ora disponibile in 11 lingue, l'assistente conosce i dettagli del viaggio e include schede interattive che consentono di risolvere i problemi direttamente nella chat).



(Foto: Airbnb)

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