Pasquarelli Auto, depositate liste per il rinnovo di CdA e Collegio Sindacale

(Teleborsa) - Pasquarelli Auto , provider di mobilità quotato su Euronext Growth Milan attivo nel commercio di veicoli nuovi e usati, noleggio e assistenza, ha comunicato il deposito delle liste per il rinnovo degli organi sociali in vista dell'assemblea del 29 aprile 2026. È pervenuta un'unica lista per entrambi gli organi, presentata dall'azionista di maggioranza Ursus Holding (85,04% del capitale).



La lista per il CdA comprende Giancarlo Pasquarelli (presidente), Marco Pasquarelli (AD), Federica Pasquarelli, Lucio Pasquarelli, Alberto Dall'Acqua (indipendente), Filomena Palombo e Simone Boschetti. Per il Collegio Sindacale sono candidati Ermando Bozza, Fabrizio Visconti e Gaia Ceccherini come sindaci effettivi, Marco Marchesani e Gianluca Ferrante come supplenti.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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