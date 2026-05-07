Milano 13:22
49.609 -0,18%
Nasdaq 6-mag
28.599 0,00%
Dow Jones 6-mag
49.911 +1,24%
Londra 13:22
10.381 -0,56%
Francoforte 13:22
24.876 -0,17%

Londra: pioggia di acquisti su Auto Trader Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: pioggia di acquisti su Auto Trader Group
Protagonista la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,28%.
Condividi
```