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Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 19/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 19/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 maggio

Giornata positiva per l'Hang Seng Index, che chiude a 25.797,8.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'indice della Borsa di Hong Kong, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 25.519. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 26.232,9. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 25.240,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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