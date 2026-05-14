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Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 13/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 13/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 maggio

La giornata del 13 maggio chiude piatta per l'Hang Seng Index, che riporta un +0,15%.

Le implicazioni di medio periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 26.560,5 con primo supporto visto a 26.282,1. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 26.175,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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