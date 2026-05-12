Milano 17:35
48.991 -1,36%
Nasdaq 20:01
28.811 -1,74%
Dow Jones 20:01
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Analisi Tecnica: Hang Seng Index dell'11/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index dell'11/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 maggio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Hang Seng Index, che in chiusura evidenzia un +0,05%.

L'esame di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 26.722,5 e primo supporto individuato a 25.994,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 27.450,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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