Analisi Tecnica: Hang Seng Index dell'11/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 maggio
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Hang Seng Index, che in chiusura evidenzia un +0,05%.
L'esame di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 26.722,5 e primo supporto individuato a 25.994,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 27.450,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)