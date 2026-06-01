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Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 29/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 29/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 maggio

Seduta positiva per l'Hang Seng Index, che avanza bene e porta a casa un +0,7%.

Il quadro tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 24.923,7, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 25.523,6. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 24.665.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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