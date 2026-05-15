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Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 14/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 14/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 maggio

La giornata del 14 maggio chiude piatta per l'Hang Seng Index, che riporta un 0%.

Lo status tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 26.414,6, mentre il primo supporto è stimato a 26.355,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 26.473,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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