Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 14/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 maggio
La giornata del 14 maggio chiude piatta per l'Hang Seng Index, che riporta un 0%.
Lo status tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 26.414,6, mentre il primo supporto è stimato a 26.355,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 26.473,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)