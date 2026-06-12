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Borsa: Ottima performance per Parigi, in rialzo dell'1,83%

Il CAC40 termina a 8.350,87 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ottima performance per Parigi, in rialzo dell'1,83%
Brilla Parigi, in aumento dell'1,83%, chiude a 8.350,87 punti.
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