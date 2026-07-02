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Borsa: Andamento brillante per Parigi, in accelerazione dell'1,65%

Il CAC40 termina la sessione a 8.474,86 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento brillante per Parigi, in accelerazione dell'1,65%
Parigi è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,65%), archiviando le contrattazioni a 8.474,86 punti.
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