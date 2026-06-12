Milano 10:44
51.483 +1,94%
Nasdaq 11-giu
29.446 0,00%
Dow Jones 11-giu
50.849 +1,86%
Londra 10:43
10.439 +1,32%
Francoforte 10:44
24.630 +1,74%

Borsa: Avvio in rialzo per Parigi, in progresso dell'1,40%

Il CAC40 esordisce a 8.315,31 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in rialzo per Parigi, in progresso dell'1,40%
Balza in avanti l'indice di Parigi, con un incremento dell'1,40%, a quota 8.315,31 in apertura.
Condividi
```