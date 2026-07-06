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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (+0,14%)
Il CAC40 dà il via alle contrattazioni a 8.519,86 punti
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06 luglio 2026 - 09.03
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