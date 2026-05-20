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CF Industries Holdings scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori, In breve
CF Industries Holdings scambia in rosso a New York
Retrocede molto il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,00%.
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