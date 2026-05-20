Milano 11:46
48.548 +0,40%
Nasdaq 19-mag
28.819 0,00%
Dow Jones 19-mag
49.364 -0,65%
Londra 11:46
10.328 -0,02%
Francoforte 11:46
24.482 +0,33%

Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Insurance

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Insurance
Perde terreno il comparto assicurativo dell'Area Euro, che retrocede a 520,04 punti, ritracciando dell'1,03%.
Condividi
```