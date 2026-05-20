Francoforte: giornata depressa per Deutsche Wohnen

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società immobiliare , con una flessione del 3,07%.



La tendenza ad una settimana di Deutsche Wohnen è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo del gruppo immobiliare tedesco evidenzia un declino dei corsi verso area 18,71 Euro con prima area di resistenza vista a 19,03. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 18,51.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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