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Francoforte: giornata depressa per Deutsche Wohnen

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: giornata depressa per Deutsche Wohnen
Pressione sulla società immobiliare, che tratta con una perdita del 3,18%.
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