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Francoforte: nuovo spunto rialzista per Siemens Energy

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Siemens Energy
Punta con decisione al rialzo la performance del leader delle energie rinnovabili, con una variazione percentuale dell'1,84%.
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