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/ Francoforte: nuovo spunto rialzista per Siemens Energy
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Siemens Energy
Migliori e peggiori
,
In breve
24 aprile 2026 - 13.00
Punta con decisione al rialzo la performance del
leader delle energie rinnovabili
, con una variazione percentuale dell'1,84%.
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