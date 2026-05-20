Francoforte: risultato positivo per Gerresheimer
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di packaging, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,82%.
La tendenza ad una settimana di Gerresheimer è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore di contenitori. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 26,16 Euro. Primo supporto visto a 24,72. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 23,92.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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