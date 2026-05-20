Francoforte: risultato positivo per Gerresheimer

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di packaging , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,82%.



La tendenza ad una settimana di Gerresheimer è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore di contenitori . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 26,16 Euro. Primo supporto visto a 24,72. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 23,92.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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