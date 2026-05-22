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Francoforte: in acquisto Gerresheimer

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in acquisto Gerresheimer
Protagonista la società di packaging, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,88%.
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