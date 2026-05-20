Francoforte: risultato positivo per Infineon
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia hi-tech tedesca, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,61%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Infineon mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,09%, rispetto a +2,38% dell'indice della Borsa di Francoforte).
Le implicazioni di medio periodo del produttore di chip confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 67,34 Euro con primo supporto visto a 64,76. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 63,19.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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