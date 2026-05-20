Francoforte: risultato positivo per Infineon

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia hi-tech tedesca , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,61%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Infineon mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,09%, rispetto a +2,38% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Le implicazioni di medio periodo del produttore di chip confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 67,34 Euro con primo supporto visto a 64,76. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 63,19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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