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Germania, Prezzi produzione (YoY) in aprile

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Germania, Prezzi produzione (YoY) in aprile
Germania, Prezzi produzione in aprile su base annuale (YoY) +1,7%, in aumento rispetto al precedente -0,2% (la previsione era +1,5%).
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