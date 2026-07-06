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Prezzi produzione Unione Europea (YoY) in maggio

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Prezzi produzione Unione Europea (YoY) in maggio
Unione Europea, Prezzi produzione in maggio su base annuale (YoY) +5,9%, in aumento rispetto al precedente +5% (la previsione era +5,7%).
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