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Prezzi produzione Italia (YoY) in maggio

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Prezzi produzione Italia (YoY) in maggio
Italia, Prezzi produzione in maggio su base annuale (YoY) +7,3%, in aumento rispetto al precedente +6,8%.
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