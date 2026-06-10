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Produzione industriale Italia (YoY) in aprile

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Produzione industriale Italia (YoY) in aprile
Italia, Produzione industriale in aprile su base annuale (YoY) +1,3%, in calo rispetto al precedente +1,4%.
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