Milano
11:28
50.269
+0,01%
Nasdaq
9-giu
29.085
0,00%
Dow Jones
9-giu
50.872
+0,17%
Londra
11:28
10.186
-0,41%
Francoforte
11:28
24.291
-0,58%
Mercoledì 10 Giugno 2026, ore 11.44
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Produzione industriale Italia (YoY) in aprile
Produzione industriale Italia (YoY) in aprile
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
10 giugno 2026 - 10.05
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Italia,
Produzione industriale in aprile su base annuale (YoY) +1,3%
, in calo rispetto al precedente +1,4%.
Condividi
Leggi anche
USA, Produzione industriale (YoY) in aprile
Produzione industriale Spagna (YoY) in aprile
Produzione industriale Cina (YoY) in aprile
Italia, Produzione industriale (YoY) in marzo
Argomenti trattati
Italia
(840)
Altre notizie
Prezzi produzione Italia (YoY) in aprile
Italia, Produzione industriale (MoM) in aprile
Francia, Prezzi produzione (YoY) in aprile
Spagna, Prezzi produzione (YoY) in aprile
Prezzi produzione USA (YoY) in aprile
Produzione industriale Unione Europea (YoY) in marzo
Guide
Risiko Bancario 2026: MPS dice addio a Siena e diventa l'ago della bilancia
Dopo la nostra panoramica sulle ultime operazioni di risiko bancario del 2025, una domanda sorge legittima: a oggi com'è cambiata la situazione?
leggi tutto