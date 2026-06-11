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/ Prezzi produzione USA (YoY) in maggio
Prezzi produzione USA (YoY) in maggio
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11 giugno 2026 - 14.35
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Prezzi produzione in maggio su base annuale (YoY) +6,5%
, in aumento rispetto al precedente +5,7% (la previsione era +6,4%).
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