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Madrid: brillante l'andamento di Solaria

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: brillante l'andamento di Solaria
Scambia in profit l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che lievita del 2,61%.
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