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Madrid: brillante l'andamento di Acerinox

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: brillante l'andamento di Acerinox
Apprezzabile rialzo per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, in guadagno dell'1,88% sui valori precedenti.
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