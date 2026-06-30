Milano 15:20
51.552 +0,76%
Nasdaq 29-giu
29.775 0,00%
Dow Jones 29-giu
52.183 +0,59%
Londra 15:20
10.558 +0,70%
Francoforte 15:20
24.905 +1,13%

Madrid: brillante l'andamento di Acerinox

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: brillante l'andamento di Acerinox
Seduta vivace oggi per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,91%.
Condividi
```