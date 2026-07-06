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Madrid: brillante l'andamento di IAG

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Madrid: brillante l'andamento di IAG
Punta con decisione al rialzo la performance di International Airlines Group, con una variazione percentuale del 2,15%.
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