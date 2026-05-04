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Wall Street debole con le tensioni nello Stretto di Hormuz

Focus sulle trimestrali e sul job report

Commento, Finanza
Wall Street debole con le tensioni nello Stretto di Hormuz
(Teleborsa) - Partenza debole per la borsa di Wall Street con le tensioni nello Stretto di Hormuz che tornano a pesare sul sentiment degli investitori. Nel frattempo prosegue la stagione delle trimestrali, mentre gli occhi degli addetti ai lavori guardano al dato clou della settimana sull'occupazione americana, in agenda venerdì.

Sull'azionario, focus sul titolo eBay dopo che GameStop ha presentato un'offerta per circa 55,5 miliardi di dollari. Occhi puntati anche su Norwegian Cruise Line che ha diffuso la trimestrale.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones sta lasciando sul parterre lo 0,35%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'S&P-500 (New York), che si posiziona a 7.220 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (-0,04%); poco sotto la parità l'S&P 100 (-0,22%).
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