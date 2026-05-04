Norwegian Cruise Line: primo trimestre in crescita, ma taglia la guidance 2026

(Teleborsa) - Norwegian Cruise Line Holdings
ha chiuso il primo trimestre 2026 con risultati in crescita, evidenziando però un approccio più cauto sulle prospettive per l’intero anno.
Nel periodo, i ricavi
sono aumentati del 10% raggiungendo 2,3 miliardi di dollari, mentre l’utile
netto GAAP si è attestato a 105 milioni, con un utile per azione di 0,23 dollari.
L'Adjusted EBITDA
ha raggiunto 533 milioni di dollari, superando le previsioni e segnando un incremento del 18% rispetto al 2025. L’utile netto rettificato è più che raddoppiato a 108 milioni, mentre l'Adjusted EPS
è salito a 0,23 dollari, in aumento di 0,13 dollari su base annua.
Nonostante il buon avvio d’anno, la società ha rivisto al ribasso la guidance
per il 2026, indicando un utile per azione rettificato compreso tra 1,45 e 1,79 dollari. Una decisione che riflette un contesto ancora complesso e alcune pressioni di breve termine che il gruppo intende compensare con interventi strutturali.
Nel trimestre, la compagnia ha rafforzato la propria offerta con l’ingresso della nuova nave Norwegian Luna
, caratterizzata da nuove esperienze e produzioni di intrattenimento, tra cui uno spettacolo dedicato a Elton John.
Parallelamente, è stato rinnovato il consiglio di amministrazione
con l’ingresso di cinque nuovi membri indipendenti, con l’obiettivo di migliorare la governance e il focus sulla creazione di valore per gli azionisti.
Sul fronte operativo, Norwegian ha avviato iniziative mirate di efficientamento dei costi, in particolare sulle spese generali e amministrative (SG&A), con risparmi stimati a regime per circa 125 milioni di dollari annui.
Il CEO John W. Chidsey
ha sottolineato come i risultati del trimestre siano solidi, ma ha evidenziato soprattutto le azioni intraprese per rendere l’organizzazione più snella ed efficiente. La strategia, ha spiegato, punta a ottimizzare le risorse, contenere i costi e concentrarsi sulle aree a maggiore crescita e valore, con l’obiettivo di rafforzare le performance nel lungo periodo e garantire una creazione di valore sostenibile.