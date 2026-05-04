Si muove in ribasso Norwegian Cruise Line Holdings a New York

(Teleborsa) - Ribasso per la principale compagnia di navigazione , che tratta in perdita dell'8,39% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Norwegian Cruise Line Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di medio periodo di Norwegian Cruise Line Holdings ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 17,9 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 19,07, mentre il primo supporto è stimato a 16,73.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```