New York: in calo APA Corporation

(Teleborsa) - Rosso per la holding attiva nel campo dell'energia , che sta segnando un calo del 3,35%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di APA Corporation rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di APA Corporation è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 40,96 USD, mentre il primo supporto è stimato a 38,73. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 43,19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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