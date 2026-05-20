New York: in perdita CF Industries Holdings

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati , che esibisce una perdita secca del 5,00% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di CF Industries Holdings è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di CF Industries Holdings classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 125,9 USD e primo supporto individuato a 118,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 133.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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