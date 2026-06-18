New York: senza freni Super Micro Computer

(Teleborsa) - Grande giornata per il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge. , che sta mettendo a segno un rialzo del 7,74%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Super Micro Computer , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Super Micro Computer evidenzia un declino dei corsi verso area 28,81 USD con prima area di resistenza vista a 30,52. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 27,69.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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