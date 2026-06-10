Crolla a New York Super Micro Computer

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge. , che perde terreno, mostrando una discesa del 13,04%.



L'andamento di Super Micro Computer nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Super Micro Computer . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 36,38 USD, con il supporto più immediato individuato in area 34,4. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 33,46.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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