New York: sell-off per Super Micro Computer

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge. , che tratta in perdita del 4,35% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Super Micro Computer rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario di Super Micro Computer si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 29,42 USD. Prima resistenza a 31,78. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 28,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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