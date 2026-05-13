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Londra: ingrana la marcia Antofagasta

Migliori e peggiori, In breve
Londra: ingrana la marcia Antofagasta
Brillante rialzo per la compagnia mineraria, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,08%.
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