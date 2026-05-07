Milano 13:30
49.630 -0,13%
Nasdaq 6-mag
28.599 0,00%
Dow Jones 6-mag
49.911 +1,24%
Londra 13:30
10.381 -0,55%
Francoforte 13:30
24.873 -0,18%

Piazza Affari: ingrana la marcia Safilo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: ingrana la marcia Safilo
Brilla il produttore di occhiali da sole e da vista, che passa di mano con un aumento del 4,15%.
Condividi
```