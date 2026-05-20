Pesante sul mercato di New York Target

(Teleborsa) - Scende sul mercato il distributore al dettaglio di prodotti , che soffre con un calo del 7,10%.



La tendenza ad una settimana di Target è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Target rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 124,8 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 114,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 135,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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