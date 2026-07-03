Milano 17:35
52.819 +0,75%
Nasdaq 2-lug
29.329 -1,61%
Dow Jones 2-lug
52.900 +1,14%
Londra 17:35
10.679 +0,25%
Francoforte 17:35
25.779 +0,78%

Pesante sul mercato di New York Ciena

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di New York Ciena
Retrocede molto la società statunitense attiva nelle tecnologie per reti di telecomunicazione e data center, che esibisce una variazione percentuale negativa dell'8,65%.
Condividi
```