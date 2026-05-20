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Piazza Affari: positiva la giornata per Maire

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: positiva la giornata per Maire
Rialzo marcato per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che tratta in utile del 3,21% sui valori precedenti.
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