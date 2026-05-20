Piazza Affari: scambi in positivo per Ascopiave
(Teleborsa) - Seduta positiva per il distributore di gas, che avanza bene del 2,10%.
La tendenza ad una settimana di Ascopiave è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico della società energetica mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 3,105 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 3,18. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 3,055.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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