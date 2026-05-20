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Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 15 maggio

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Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 15 maggio
USA, Richieste mutui nella settimana del 15 maggio su base settimanale (WoW) -2,3%, in calo rispetto al precedente +1,7%.
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