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USA, Scorte petrolio (WoW) nella settimana del 15 maggio

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USA, Scorte petrolio (WoW) nella settimana del 15 maggio
USA, Scorte petrolio nella settimana del 15 maggio su base settimanale (WoW) -7,86 Mln barili, in calo rispetto al precedente -4,31 Mln barili (la previsione era -2,5 Mln barili).
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