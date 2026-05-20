Yakkyo permette ai clienti gli acquisti diretti su 1688.com (Alibaba) grazie a nuova integrazione

(Teleborsa) - Yakkyo , società quotata su Euronext Growth Milan che si occupa di sviluppare soluzioni software integrate per il processo di dropshipping e vendita wholesale di prodotti di terzi, ha comunicato l'integrazione diretta con 1688.com ( Alibaba Group ), il più grande marketplace wholesale del mondo, con oltre 1 miliardo di prodotti e più di 10 milioni di fornitori. L'integrazione crea nuove opportunità di espansione internazionale e abilita l'accesso al più ampio catalogo B2B mondiale, senza quantità minima di ordine.



Sulla piattaforma, di proprietà di Alibaba, i produttori vendono anche singoli pezzi direttamente a prezzi di fabbrica, una caratteristica che l'ha resa negli anni un riferimento strategico per il sourcing internazionale. Fino ad oggi, tuttavia, l'accesso per operatori occidentali risultava complesso e spesso mediato da operatori terzi, si legge in una nota. L'integrazione elimina strutturalmente il ricorso a intermediari non qualificati che, fino ad oggi, acquistavano su 1688.com per conto di operatori occidentali e rivendevano con margini aggiuntivi. I clienti di Yakkyo accedono ora direttamente alla stessa fonte, con prezzi di fabbrica, controllo qualità AQL certificato in loco a Dongguan e piena tracciabilità del processo di approvvigionamento.



Grazie al processo di integrazione sviluppato da Yakkyo, sia i dropshipper sia i wholesaler clienti possono accedere a un catalogo ampio attraverso un unico canale di ingresso, riducendo le complessità operative e abbassando le barriere di accesso al sourcing internazionale anche per operatori con capitali iniziali contenuti.



"Fino a ieri, accedere al vero magazzino del mondo richiedeva di essere cinesi - ha detto l'AD Giovanni Conforti - Da oggi basta un account Yakkyofy. Per anni ha operato nell'ombra un sistema di intermediari che acquistavano su 1688 e rivendevano senza tecnologia, senza qualità garantita, erodendo i margini di chi si fidava di loro. Quella catena si interrompe qui. Prezzi da fabbrica, anche su un singolo pezzo, senza intermediari. Il nostro primo obiettivo concreto è raggiungere 1.000 clienti attivi sull'integrazione 1688: per noi è solo il punto di partenza".

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