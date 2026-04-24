Marzocchi Pompe, nuova filiale commerciale in India in JV con partner locale

(Teleborsa) - Marzocchi Pompe , azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle pompe e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni, ha costituito la società di diritto indiano Marzocchi Pumps India Private Limited, in joint-venture con un partner locale consolidato, con l'obiettivo di aumentare la penetrazione commerciale in India, con particolare riferimento ai prodotti del proprio core business.



La società, partecipata al 45% da Marzocchi Pompe ed al 55% da Dantal Hydraulics Private Limited, storico partner commerciale in India, si pone l'obiettivo di accelerare il percorso di espansione in un paese dalle elevatissime prospettive di crescita.



"A cinque anni dall'avvio della partnership strategica in Cina, la costituzione di Marzocchi Pumps India rappresenta un ulteriore passo concreto nella nostra strategia di internazionalizzazione - ha detto l'AD Gabriele Bonfiglioli - L'India è un mercato ad altissimo potenziale, che offre importanti prospettive di crescita per i prodotti del core business di Marzocchi, e la collaborazione con un partner consolidato come Dantal Hydraulics Private Limited ci permette di operare con maggiore efficacia e prossimità ai clienti.



"Ci attendiamo benefici già nel secondo semestre dell'anno, anche grazie alla costituzione di un magazzino locale che ci consentirà di rispondere con tempestività alle richieste del mercato", ha aggiunto.

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