LU-VE, TP ICAP Midcap alza target price dopo maxi contratto con hyperscaler

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato a 55,5 euro
per azione (dai precedenti 50 euro) il target price
su LU-VE
, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, confermando la raccomandazione
"Buy
" dopo l'importante contratto
con un hyperscaler per il raffreddamento dei data center.
Gli analisti evidenziano che ieri è stato annunciato un contratto pluriennale di grande portata con un hyperscaler, del valore potenziale di oltre 100 milioni di euro nei primi due anni. LU-VE non ha specificato la durata totale del contratto, né ha rivelato l'identità dell'hyperscaler coinvolto (gli analisti ritengono che si tratti di uno dei soliti operatori
: Microsoft
, Amazon
, Google, Alibaba
, Meta
...). "In ogni caso, è un nome di prim'ordine, che garantisce visibilità e apre un canale commerciale che, a nostro avviso, potrebbe portare a ulteriori contratti in futuro", si legge nella ricerca.
In base alle indicazioni fornite dal management durante le conference call sui risultati, gli analisti ritengono che questo tipo di contratto generi un margine superiore alla performance "storica"
??del segmento data center di LU-VE (viene stimato il margine EBITDA del contratto intorno al 19%, contro il 14,3% circa del margine EBITDA del gruppo escludendo i data center).
TP ICAP Midcap ha integrato il contratto, che compensa gli effetti della guerra in Medio Oriente che pesano su alcuni clienti
. Sono aumentate le previsioni di fatturato per il 2026/2027 da circa 645/680 milioni di euro a circa 670/750 milioni di euro (+4/+9%). L'EBITDA per il 2026/2027 viene aumentato da circa 96/103 milioni di euro a circa 100/115 milioni di euro (+5/+12%).