Tencent e Alibaba trattano investimento in DeepSeek a valutazione di 20 miliardi di dollari

(Teleborsa) - I colossi tecnologici cinesi Tencent e Alibaba stanno trattando per investire nella startup di intelligenza artificiale DeepSeek su una valutazione di oltre 20 miliardi di dollari. Lo ha scritto The Information, giornale statuntense ben informato su questioni tech, citando quattro persone a conoscenza dei colloqui.



Le trattative sono ancora in corso e sia la valutazione che l'ammontare del capitale da raccogliere potrebbero ancora cambiare, viene riferito. DeepSeek è di proprietà dell'hedge fund cinese High-Flyer Capital Management.



The Information aveva scritto venerdì che DeepSeek aveva avviato discussioni per raccogliere capitali esterni per la prima volta, con l'obiettivo di raccogliere almeno 300 milioni di dollari a una valutazione di almeno 10 miliardi di dollari.

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