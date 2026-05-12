ITA Airways pronta alla nuova fase di integrazione nel Gruppo Lufthansa

(Teleborsa) - ITA Airways si prepara a entrare in una nuova fase della propria crescita all’interno del Gruppo Lufthansa, che ha deciso di esercitare l’opzione per acquisire un ulteriore 49% del capitale della compagnia aerea italiana, per un valore pari a 325 milioni di euro, arrivando così a detenerne il 90% e il controllo esclusivo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze manterrà il restante 10% del capitale.



ITA Airways non ha mancato di esprimere soddisfazione per il prosieguo dell’operazione di acquisizione, la cui seconda fase sarà perfezionata nel primo trimestre del 2027, a seguito dell’approvazione da parte della Commissione Europea e dello U.S. Department of Justice. Da un lato la conferma valore del progetto industriale, dall’altro una tipologia di integrazione come quinta network airline del Gruppo Lufthansa che permette di preservare l’identità italiana del brand e – si legge in una nota di ITA Airways – "consolidare il proprio ruolo di vettore di riferimento per l’Italia, contribuendo alla crescita della connettività del Paese e alla valorizzazione del Made in Italy nel mondo".



Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways si è espresso definendo la nuova fase "un passaggio di grande rilevanza industriale e strategica", aggiungendo che "la completa integrazione nel Gruppo Lufthansa permetterà di competere con maggiore forza sui mercati internazionali, continuando a portare nel mondo il valore dell’Italia, della sua connettività e della sua capacità di innovare".

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